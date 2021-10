Vendade Böde raamat tembeldas vale Vene sportlase dopingupatuseks. Suusaäss ei jõua enam "sama si**a" kuulata 

„See on häbilugu!“ teatas Venemaa suusakoondise peatreener Markus Cramer Norra rahvusringhäälingule. „Keegi peaks raamatu enne läbi lugema, kui see trükki läheb. Inimesed peavad aru saama, et Jevgeni ja Sergei Ustjugov on kaks täiesti erinevat inimest. Eriti Norras, kus tuntakse murdmaa- ja laskesuusatamise vastu väga suurt huvi. See on väga eriline juhtum, seega tuleb suuta ka õige nimi kirjutada.“