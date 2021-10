LEGEND JÄTKAB SUURES MÄNGUS: Kristjan Kangur taasliitus Kalev/Cramoga 

„Otsustasin BC Kalev/Cramoga liituda, sest tunnen, et saan aidata meeskonda, kes mängib Eestis kõige kõrgemal tasemel. Ma olen alati olnud selline, et kui midagi teha, siis võimalikult hästi. Loodetavasti saan oma kogemuste ja oskustega meeskonnal aidata saavutada häid tulemusi ja saame koos pakkuda korvpallipublikule mälestusväärseid hetki,” kommenteeris Kangur BC Kalev/Cramo kodulehe vahendusel .

BC Kalev/Cramo vajas korvi alla lisajõudu, kuna peatraumaga on juba mõnda aega platsi kõrval olnud tsenter Kamari Murphy. Korvpallitreener Andres Sõber märkis esmaspäeval Õhtulehele, et tema arvates oleks Kangur klubi jaoks kindlasti väärt täienduseks.

„Ta on niikuinii endiselt heas vormis. Tema karisma ja olek väljakul teeb teised paremaks. Kas ta just ise supertükke tegema hakkab, ei tea, aga on väga oluline, et ta teeb kohe teiste meeste oleku sirgemaks,“ lausus Sõber.