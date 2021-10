Salahi penalti tõrjumine viis väravavahi lõikuslauale 

Maignan seisis vapralt Milani puurisuul veel trobikonnas mängudes, kuid hiljutise koondiseakna ajal tegid Prantsusmaa koondise arstid mehe randmele põhjalikuma uuringu ja siis selguski, et asi on paha ja 26aastane väravavaht vajab atroskoopilist operatsiooni. See on nüüd ka tehtud, kuid tänavuse aastanumbri sees Maignan enam ilmselt platsile ei pääse.