ÜKS KUUENDIK TEHTUD! Pöörase katsumuse lennukas algus üllatab Rait Rataseppa ennastki 

Ratasepp on Kanaari saartel, täpsemalt Fuerteventural, viibinud juba rohkem kui kuu aega, et organism Aafrika mandri läheduses paikneva saare kuumusega paremini harjuks. Samuti tegi ta enne katsumuse algust koha peal korraliku treeninglaagri ning see on kajastunud ka resultaatides: senisest kümnest triatlonist seitsmel on tema lõppaeg jäänud alla 11 tunni.