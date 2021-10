Karmi haigusega kohanenud Eesti tippvõrkpallur: diabeedi tõttu on raskem läbi murda, kuid midagi võimatut pole, kui haigus püsib kontrolli all 

204 sentimeetri pikkune ja 95kilone Robert ütleb siiralt, et tema teekond on olnud okkaline. „Kui saaksin aega tagasi kerida, teeksin väga palju muudatusi. Aga raskused on üle elatud ja olen siia välja jõudnud – praegu on kõik hästi,“ räägib Prantsusmaa esiliigaklubis Grand Nancy igapäevast leiba teeniv võrkpallur telefoniusutluses.