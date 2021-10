Briti ujuja loodab saada 41 aastat hiljem olümpiakulla: teadsime täpselt, mida ja millal nad tarvitavad 

Davies saavutas 1980. aasta OMil 17aastasena 400 meetri kompleksujumises idasakslanna Petra Schneideri järel teisekoha, kuid Schneider on hiljem tunnistanud dopingu tarvitamist.

Berliini müüri langemise järel 1989. aastal on selgunud, et Ida-Saksa ujujad ja kergejõustiklased domineerisid omal ajal tänu keelatud ainetele, mille eest hoolitses riiklik süsteem.

Daviese sõnul teati juba toona, et idasakslased on petised, kuid tõestust polnud. „Kui müür langes, leidsime dokumendid,“ märkis ta BBC-le.

„Teadsime täpselt, mida ja millal nad tarvitavad ning kes. Lihtsalt FINA ei tahtnud midagi selle osas ette võtta. Nüüd tuli uus president (Husain Al-Musallam – M. T.), kes tahab selle asja joonde ajada. Ta juhib tähelepanu, et kahe inimgupi hüvanguks ei tehtud mitte midagi. Esiteks nende, kes ei võitnud teenitud medaleid, aga ka noorte idasakslaste, kellele anti väga vastikuid vanamoelisi ravimeid, millel olid pikaajalised kõrvalmõjud.“

Daviesele meeldiks, kui kuldmedal jõuaks temani kuniks 85aastane treenerist isa veel elus on. „Mu vanemad ohverdasilt tohutult, kui ma sporti tegin. Toona polnud loteriirahastust. Meie elu möödus ilma puhkusreiside ja uute külmikuteta. Mäletan, et mu vennad ei saanud isegi uusi koolivorme, et mina saaks spordiga tegeleda,“ avaldas ta.