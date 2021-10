Selgus järgmise Rally Estonia toimumisaeg 

„Neid riike, kus MM-ralli on toimunud kolm korda väga palju pole ja see on meie jaoks suur privileeg,“ sõnas Rally Estonia direktor Urmo Aava pressiteate vahendusel. „Kõik see on tohutu meeskonna töö, sest see ei ole võimalik kellegi üksiku pingutusega, vaid kõigi panusega. Rally Estonia taga on Eesti riik, kohalikud omavalitsused, kõik toetajad ja ligi 3500liikmeline korraldusmeeskond.