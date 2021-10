Elu parimat turniiri tegev hispaanlanna lõpetas poolfinaalis Kontaveidi alistanud Jabeuri teekonna 

23aastane Badosa on tegemas pika puuga oma elu parimat hooaega ning finaalikoht Indian Wellsil on kahtlemata sobilikuks kirsiks tordil. WTA jooksvas edetabelis on ta tänu finaalile tõusnud juba kümme kohta ehk 17. tabelireale ja seega kukutab ta ka Kontaveidi tagasi 20. kohale. Nüüd ootab ees karjääri kaalukaim finaal ja võidu korral on tal võimalik tõusta lausa esikümnesse.