MIKS KÜLL? "Erinevatel põhjustel" jäävad koondise tuumiku moodustavad florakad koondisest eemale 

Kindlasti ei tasu mängijate puudumise põhjust vaadata kalendrist, sest Flora viimane liigamäng on täna ja Prantsusmaaga mängitakse Pariisi äärelinnas Creteil'is reedel. Koduliiga kalendrisse on koondisepaus sisse planeeritud. Samuti on kõik mängijad olnud viimasel ajal terved ja koduliigas kaasa löönud.

FIFA edetabelis hoiab Prantsusmaa kõrget viiendat kohta, Wales paikneb 34. positsioonil. Eesti asub pingereas 105. kohal. Alagrupis on praeguse seisuga parimatel kohtadel Prantsusmaa ja Wales, kes on kaks mängu läbinud täiseduga. Sloveenia ja Kreeka on kahe mänguga kirja saanud kolm punkti ning Eestil ja Kasahstanil on punktiarve avamata.