Kaotusseisust välja tulnud Kalju kindlustas neljandat kohta 

Kalju poolkaitsja Igor Subbotin tunnistas, et Vapruse avavärav neid rivist välja ei löönud. „See oli penaltiolukord, kus Perk polnud valmis ja oli natuke uimane. Meeskond polnud (tervikuna) kontsentreeritud, peale seda hakkasime omavahel rääkima. Aga teadsime, et suudame värava tagasi lüüa,“ rääkis ta Soccerneti ülekandes.

„Teisel poolajal riietusruumis ütlesime: kutid, kes me oleme? Tavai! Kui tahame olla tipus, siis me ei tohi nii mängida. Nii tulid teine, kolmas, neljas. Meeskond näitas iseloomu,“ jätkas Subbotin. „1 : 1 ei sobinuks meile, sest Legion on väga lähedal ja peame punkte võtma. Tallinnasse ühe või nulliga tulek olnuks väga paha.“