ÜLEVAADE | Kas Ogier' kaheksas tiitel on kindel või on Evansil siiski veel võimalus? 

Ogier'l on enne viimast etappi koos 204 punkti. Ainus, kes Toyota pilooti veel teoreetliselt püüda saaks, on tema tiimikaaslane Elfyn Evans. Waleslasel on kirjas 187 silma ehk 17 punkti.

Seega võidab Ogier igal juhul tiitli, kui:

saavutab Monzas vähemalt kolmanda koha

saavutab neljanda koha ja tuleb punktikatsel viiendaks

saavutab viienda koha ja tuleb punktikatsel kolmandaks

Ehk kokkuvõtteks: Evansi šansid on väikesed. Lisaks sellele, et tal on endal vaja teha ideaalilähedane sooritus, peab ta lootma Ogier' ebaõnnele.

Tõsi, mullune hooaeg näitas, et rallis võib kõike juhtuda. Toona oli viimaseks etapiks samuti Monza ralli. Evansi edu enne võidukihutamist oli Ogier' ees 14 punkti. Paraku sõitis ta kraavi ning hiljem ei päästnud teda ka punktikatselt teenitud kolm silma – maailmameistriks tuli etapivõidu teeninud prantslane.

Seega oleks praegu ilmselt veel vara maailmameister välja kuulutada, kuid on selge, et Ogier'l on tiitlivõiduks suurepärased šansid.

Sõitjate arvestus: