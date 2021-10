KOLMEST KOLM: Paide ja Flora leppisid taas viiki 

27 mängu pidanud Paide hoiab liigatabelis 53 punktiga kolmandat kohta, neist kolm mängu enam pidanud Floral on koos 57 silma. Tabeli tipus on Levadia, kellel on nüüd Florast 10 punkti enam.

Flora peatreener Jürgen Henn tunnistas, et ta pigem pole tulemusega rahul, sest see ei aidanud neid Levadiale oluliselt lähemale. „Pole vahet, kas vahe on neli või viis punkti, peame omavahelistest mängudes võitma,“ sedastas Henn, et tiitel jagatakse eeldatavasti Flora ja Levadia nii-öelda kuue punkti matšides.