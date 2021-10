LÜÜASAAMISED LEEDUS: HC Tallinn ega Serviti ei suutnud eurosarjas Eesti klubide võiduarvet avada 

„Meil oli täna halb päev. Mitmed pallurid, kes pidanuks meeskonda kandma, ei õnnestunud ja päeva lõpuks peab olema rahul, et võtame kodumängule kaasa ainult kaheväravalise kaotuse. See jätab kõik võimalused õhku ning paremini mängides on meil šanss siit paarist edeneda,“ kommenteeris Tallinna peatreener Bo Östergaard.