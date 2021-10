Inglismaa kõrgliiga matš peatati pealtvaataja raske terviserikke tõttu, appi tõttasid tiimide arstid 

Kohtumise 41. minutil andsid fännid St James Parki idatribüünilt mängijatele märku, et üks toetaja vajab arstiabi. Spursi kaitsja Sergio Reguilo teavitas kiirelt kohtunik Andre Marrineri ja Eric Dier lippas Newcastle'i arsti Paul Cattersoni juurde, et too koos teiste meedikutega jookseks elustamisaparaadiga tribüünile.