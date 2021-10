ARUSAAMATU: vehklemisliit soovib Kaaberma jätkamist, aga korraldab konkursi 

Naiskonna kontekstis mõjub see kummalisena, sest eestlannad Tokyo olümpiavõiduni aidanud Kaido Kaaberma pole avaldanud soovi ametist lahkumisest ning alaliit olla mehega samuti rahul.

„Kaido Kaaberma on peatreeneri rollis hästi hakkama saanud ning loodame Kaidoga koostöö jätkumist,“ sõnas vehklemisliidu president Indrek Paal pressiteate vahendusel.

„Ma ilmselt ei kandideeri, sest konkursi korraldamisega antakse selge vihje, et minu tööga ei olda rahul,“ ütles Kaaberma kuu aja eest Eesti Päevalehele.

Alaliit märgib, et peatreeneri põhiülesandeks on kindlustada olümpiakoondise ettevalmistus 2024. aasta Pariisi olümpiamängudeks. Teise ülesandena eeldatakse uuelt peatreenerilt spordiala harrastajate arenguks vajalike tingimuste tähtsustamist.

„Eesti vehklemise ime üheks allikaks on süsteem, kus koondise tegutsemisse on kaasatud nii sportlased kui nende individuaaltreenerid,“ lausus Paal. „Peatreeneri roll on generalistina (laiade teadmistega inimene – M. T.) luua ja hoida eeldused sportlaste ja treenerite koostööks, korraldada laagreid nii koondise liikmetele kui järelkasvule, leida sparringuks tugevaid vastaseid ja valida võistkonnavõistluses taktika.“