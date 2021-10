TERAVAD TORKED: vehklemisliit viskab Kaaberma liivakastist välja, aga tahab ta kohe tagasi mängima kutsuda 

KAS KAABERMA JÄTKAB? Ehkki tähtajatu lepinguga juhendaja viis eestlannad olümpiakullale, siis vehklemisliit korraldab konkursi meeskonna ja naiskonna peatreenerite leidmiseks Foto: Martin Ahven

Eesti vehklemisliit teatas, et korraldab epeenaiskonna peatreeneri leidmiseks konkursi. Tokyo olümpiamängudel epeepiigad kullale juhendanud Kaido Kaaberma tunnistab, et sammu mõte jääb arusaamatuks: tal on kehtiv tähtajatu leping, mida alaliit pole nõus lõpetama, ja sellises olukorras ta konkursil osaleda ei soovi. Alaliidu president Indrek Paal siiski loodab, et Kaaberma pildilt ei kao.