Kas Djokovic on endiselt vaktsineerimata? Maailma esireket seadis Austraalia lahtistel osalemise kahtluse alla 

Endiselt pole teada, kas serblane on vaktsineeritud või mitte. Veel mullu oli 34aastane Djokovic andnud mõista, et ei kavatse seda teha.

„Isiklikult olen ma vaktsineerimise vastu ja ma ei tahaks, et keegi sunnib mind vaktsiini saama, et oleks võimalik reisida,“ kommenteeris Djokovic teemat toona.

Nüüdki keeldus ta avaldamast, kas on vahepeal lasknud end vaktsineerida.

„Praeguse seisuga ma ei tea veel, kas lähen Melbourne'i. Ma ei avalda, kas olen vaktsineeritud või mitte. See on isiklik teema ning selle kohta on kohatu uurida,“ sõnas tennisist Serbia ajalehele Blic. „Inimesed lähevad oma küsimustega liiga kaugele. Pole vahet, kas öelda „jah“, „ei“ või „võib-olla, mõtlen veel,“ kasutavad nad seda ära.“

Djokovic on Austraalia lahtistel triumfeerinud viimasel kolmel aastal. Karjääri jooksul on ta võitnud 20 suure slämmi turniiri, jagades sellega rekordit konkurentide Roger Federeri ja Rafael Nadaliga.

„Muidugi tahan osaleda. Austraalia lahtised on minu edukaim slämmiturniir. Armastan tennist ning olen endiselt motiveeritud.

Jälgin Austraalia lahtistega seotud olukorda. Saan aru, et lõplik otsus tehakse kahe nädala jooksul. Usun, et seal on palju piiranguid nagu selgi aastal, kuid kahtlen, et nad väga palju muudatusi teevad.