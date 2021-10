Sportlaspoliitikud: EOK raha kallale minek ei lenda! 

2018. aasta sporditähtede galal andis Kaido Höövelson, spordisõbrale tuntud kui Baruto, aasta naissportlase tiitli üle Saskia Alusalule. Kristina Šmigun-Vähi pärgas parimat meest, Magnus Kirti. Vastavalt Kesk- ja Reformierakonna sportlaspoliitikutele anti valimiste eel tasuta eetriaega justkui avansiks: üks suurparteidest pääseb ikka valitsuskoalitsiooni ja kui spordirahval on vaja enda eest seista, siis on „omad“ riigikogus paigas. Peaaegu kolm aastat hiljem ongi vaja, et Höövelson ja Šmigun-Vähi selja sirgeks lööksid.