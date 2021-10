KÄÄRIKU ARENEB MÜHINAL. „Olümpial kaugele ei jõua, kui siin vähemalt saunas ära ei käi!“ 

Ehitus- ja arendustöid Otepää kõrgustiku metsade ja mägede vahele peitunud Kääriku spordikeskuses pole peatanud ei pikale veninud koroonaaega ega Suessi kanali blokeerinud hiigellaev. Nüüdseks on spordirajatistele nii-öelda esimene ring peale tehtud, kuid juba on käsil ka kaheksas ehitusetapp, mille käigus renoveeritakse kompleksi toitlustushoone ja konverentsikeskus. Kääriku on nagu Tallinna linn, mis ei saa kunagi valmis, muigas koha peal vägesid juhatav sihtasutuse Tehvandi Spordikeskus juhatuse liige Kristjan Karis.