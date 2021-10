MIDA OLIGI ARVATA: uued omanikud näitasid Newcastle'i senisele peatreenerile ust 

Õigupoolest oli tegemist igati oodatud käiguga, sest Newcastle on tabelis eelviimasel kohal. Kaheksast mängust on kogutud vaid kolm viigipunkti ning seega on seis hapu mis hapu. Samas tuleb Bruce'il saudide ees isegi pisut kaabut kergitada, et need ei andnud talle hundipassi juba enne läinud nädalavahetusel toimunud matši Tottenhamiga – nimelt tähistas see Bruce'i jaoks karjääri 1000. mängu peatreenerina.