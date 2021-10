M-Sport noolib Loebi ja Huttuneni. Murakas: kogenud tiimipealik Wilson teab, kuidas tiitliteni jõuda 

„Fakt on see, et Malcolm Wilson on MM-sarjas tiimijuhina kõige kogenum ja elu on näidanud seda, et kui Ford on vaja viia meeskondliku või individuaalse tiitlini, siis ta suudab seda. Uue auto puhul on oodatav, et ta tiimijuhina kaasab kogemusi ja Loeb pole seal testimas nalja pärast,“ lausus Eesti rallisõitja ja -ekspert Margus Murakas.