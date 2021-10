Henn euromängu eel: küsimärgid on Alliku, Vassiljevi, Milleri, Lilanderi ja Lukka kohal, aga läheme kolme punkti järele 

„Küsimärgid on (Rauno) Alliku, Kostja (Vassiljev) ja (Martin) Miller, kelle kõigi seis selgub tänase päeva jooksul või homme hommikul. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on seljataga pikk mängupaus. (Michael) Lilander sai puuka, millest taastumine on päris kiire, aga temagi pole 100%. Näis, mis ööga juhtub ja kui head seisundis ta homseks on. Lisaks (Marco) Lukka põrutas eilsel treeningul kanda, mistõttu on ka tema osalemine küsimärk. Kostja seis selgub tänase päeva jooksul, progress on pigem positiivne,“ lausus Jürgen Henn pressikonverentsil.

„See variant oli meil kuklas varem, et oleksime sellisteks olukordadeks valmis, kus meil pole soovitud mängijad sadaval. Ühtpidi oli see sunnitud käik, kuid see näitas, kuid see edaspidi toimida võiks,“ jätkas ta.

Flora kaotas alagrupiturniiri avamängus 0 : 1 Gentile, teises kohtumises jäädi 0 : 2 alla Belgradi Partizanile. Anarthosis sai samade vastastega mõlemas matšis 0 : 2 kaotused. Nii on homne matš mõlemale klubile väga oluline.

Henni sõnul kaks kaotust meeskonna masti maha löönud pole. „Mängu analüüsides ju vaatame, millised mustrid toimisid ja kas lõime võimalusi väravate löömiseks või mitte. Mänguliselt ikkagi tunneme, et pigem võime olla rahul, sest mõlemas mängus omasime väravavõimalusi ja selles plaanis mäng toimis,“ rääkis Henn.

Juhendaja sõnul on alagrupimängudes tase nii kõrge, et ka kõige väiksemad eksimused karistatakse ära ja oluline on õige tasakaalu leidmine, et liiga uljas ründamine ei jätaks kaitsesse auke.

Flora pallis tänavu Euroopa liiga eelringis Küprose klubi Nikosia Omoniaga, kellele kahe mängu kokkuvõttes jäädi alla penaltiseeras. Henni sõnul on kahe saareriigi tiimi stiilid võrreldavad. „Nad mängivad samamoodi väga ründavat jalgpalli, aga võib-olla on Anarthosis natuke sirgjoonelisem ja kasutab tsenderdusi,“ kirjeldas 34aastane juhendaja, kelle sõnul jätaks homne võit meeskonna lootused ellu.