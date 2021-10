Kalev/Cramo alistas Kanguri debüütmängus Läti Ülikooli. Reinbok: ta mängis isegi rohkem kui oleks pidanud 

Kalev/Cramo abitreener Indrek Reibok tunnistas, et kohtumise algus oli nende poolt kole. „Plaan oli meeste lahti mängitamine, mis on alati seotud väikese riskiga. Rotatsioon oli pikem ja minutid teistmoodi jagatud, aga see pole pehmele algusele vabandus. Läti Ülikooli trump on see, et nad ei anna alla ja võitlevad, jäime alguses igas momendis pehmeks,“ rääkis ta matši järel Delfi otseülekandes. „Meie eesmärk on kõigi mängude võitmine. Rutiin on alati sama, vahet pole kas läheme Moskva CSKA või Läti Ülikooli vastu.“