Tennis SUUREPÄRANE! Kontaveit sai sakslannast kindlalt jagu ja jõudis Moskvas veerandfinaali Rasmus Voolaid , täna 12:24

Kontaveit Anett during The VTB Kremlin Cup 2021 at Palace of Sports “Luzhniki” in MOSCOW, - OCTOBER 19: (Photo by Anatoliy Medved)//MEDVEDANATOLY_20211019_VTB_Kremlin_Cup084/2110201204/Credit:Anatoliy Medved/SIPA/2110201208 Foto: Anatoliy Medved/SIPA