OTSEBLOGI | Kas Flora avab eurosarjas punktiarve? Küsimärgi all olnud Vassiljev alustab! 

Flora peatreener Jürgen Henn märkis eilsel pressikonverentsil, et kahtluse all on lausa viie põhimehe mängukõlbulikkus. „Küsimärgid on (Rauno) Alliku, Kostja (Vassiljev) ja (Martin) Miller, kelle kõigi seis selgub tänase päeva jooksul või homme hommikul. Alliku ja Miller on pigem terved, aga neil on seljataga pikk mängupaus. (Michael) Lilander sai puuka, millest taastumine on päris kiire, aga temagi pole 100%. Näis, mis ööga juhtub ja kui heas seisundis ta homseks on. Lisaks (Marco) Lukka põrutas eilsel treeningul kanda, mistõttu on ka tema osalemine küsimärk. Kostja seis selgub tänase päeva jooksul, progress on pigem positiivne.“