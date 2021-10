Kregor Zirk ujus MK-etapil poodiumile 

See on tema elu teine tulemus, isiklikust rekordist jäi puudu vaid 0,23 sekundit.

„Ütlen seda sellepärast, et ma pole varem kõrgmäestikus treeninud ega teadnud, kuidas keha reageerida võiks. Ilmselgelt oli ka mul vahepeal päris raske endaga hakkama saada, aga enesetunde monitoorimine ning igapäevaselt taastumisele keskendumine päästis mind hullemast. Samuti oli tore paar korda mägedes matkata. Kõrgemaiks punktiks sai see kord Veleta mäetipu vallutamine (3398 m). Tegemist on Hispaania maismaa osal paiknevatest mägedest kõrguselt kolmandaga. Sellel konkreetsel matkal tuli kokku üle 1000 tõusumeetri.“