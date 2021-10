Müürsepa kõrval NBAs mänginud kihlveopetturist tiimikaaslane rääkis kõik hingelt ära. Eestlane: olen kindel, et kõik olid sellega kursis, aga minuni jõudis see hiljem 

Netflixi seriaal „Bad Sport“ räägib spordimaailma skandaalidest. Esimeses osas toodi taas päevavalgele paljude jaoks ununenud NCAA korvpalliliigas toimunud Arizona State University kihlveopettus, mida vedasid just Hedake & Co. NCAA võlu ja valu on ju teadupärast see, et tegu on küll ülimalt vaadatud liigaga, kuna seal pallivad tulevased maailma parimad, ent mängijad on siiski tudengid. Nemad raha ei saa.