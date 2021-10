Hiinlased ei näita enam Celticsi mänge, sest korvpallur nimetas nende presidenti jõhkraks diktaatoriks 

„Olen siin, et rääkida sellest, mis toimub Tiibetis. Sealsetel inimestel pole Hiina julma valitsemise all põhiõigusi ega -vabadusi,“ sõnas Kanter, dalai-laama pildiga T-särk üll.

„Neil ei lubata õppida oma keelt ja kultuuri. Nad ei tohi vabalt reisida ega infot vahetada. Tiibeti inimestel pole lubatud isegi vabalt jumalat kummardada. 70 aasta jooksul on Tiibeti munkasid, nunnasid, intelligente, kirjanikke, näitlejaid ja paljusid teisi on arreteeritud ja saadetud poliitilistesse ümberõppeasutustesse. Neid on piinatud ja isegi hukatud lihtsalt seepärast, et nad on kasutanud vabadusi, mida sina ja mina võtame iseenesest mõistetavatena.“