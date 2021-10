Eesti parim meesujuja vallutas enne MK-medali võitmist Hispaanias 3398 meetri kõrguse mäe 

„Arvestades seda, et tulin siia otse raskest kõrgmäestikulaagrist, on aeg päris hea,“ kirjutas 22aastane sportlane pärast etteastet sotsiaalmeedias. „Tulemus jääb minu nimele kuuluvast Eesti rekordist kõigest 0,2 sekundi kaugusele, kuid tähistab nii uut hooaja tippmarki kui ka Eesti läbi aegade teist tulemust.“

Enne võistlust harjutas Zirk kolm nädalat Hispaanias Sierra Nevadas merepinnast 2320 meetri kõrgusel. „Laager möödus üllatavalt sujuvalt ja edukalt,“ arutles ta jõuproovi eel. „Miks ma seda ütlen? Seepärast, et pole varem kõrgmäestikus treeninud ega teadnud, kuidas keha reageerida võiks. Ilmselgelt oli ka mul vahepeal päris raske endaga hakkama saada, aga enesetunde monitoorimine ja iga päev taastumisele keskendumine päästis mind hullemast.“

Zirki üks suur pluss on oskus vaimu turgutada. „Samuti oli tore paar korda matkata mägedes,“ märkis ta ning lisas, et vallutas Veleta mäe, mille kõrgus on 3398 meetrit. „Sellel matkal tuli kokku üle 1000 tõusumeetri.“