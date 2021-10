Eesti parim pikamaajooksja rääkis vangidele oma kogemuse põhjal, kuidas on võimalik uut elu alustada 

35aastane Nurme peab teavitustööd oma missiooniks. „Arvan, et see on ühiskonnale vajalik,“ lausus kergejõustiklane. „Tähtis on rääkida, et hea tahtmise korral on võimalik enda elu muuta.“

Ta jätkas: „Üks esimesi asju, mida vanglast vabanenud kogevad, on ühiskonna põlgus ning tõrjutus. See on ju loomulik, sest kui keegi teeb kurja, siis on raske teda jälle usaldada. Jumala mõtteviis on inimeste omast tihtilugu erinev. Kui inimesed mõistavad hukka ja süüdi, pakub Jumal Jeesuse Kristuse surma kaudu armu ja andestust. Kui inimene külvab lootusetust, annab Jumal lootust.

Vangimaja on aastate jooksul muutunud, noorteosakond on palju privaatsem, kui oli näiteks Viljandis aastal 2001. Igal alaealisel on Viru vanglas oma kamber koos WC-ga. Viljandis oli mõnes toas suisa kaheksa poissi. Toit tuuakse kambrisse kolm korda päevas. Viljandis läksid mehed sööklasse. Mõnel ei ole väljaski sellist mugavust. Ometi ootavad kõik alaealised kinnipeetavad oma vabastamise päeva.

Paar kinnipeetavat küsisid meie kohtumisel vangla kaplanaadis autogrammi, ühele jäädvustasin mõtte: „Kui välja saad, võta Jumal ka kaasa.” Paljud vangid mõtlevad, et pärast vabanemist algab uus elu, teadmata, et tegelikult kipub elu lihtsasti tagasi minema vanadesse rööbastesse. Aga mõni võtabki Jumala kaasa!

Vangakaplan Paul Gill teadis rääkida, et mõnel jõuluajal on endised kinnipeetavad ka tema kogudust külastanud. Need üksikud lood annavad kaplanile motivatsiooni jätkamiseks. Mõni ütleb, et see kaplani värk on üks pehmode asi, kuid ometi just see „pehmode asi„ on üks parimaid, kuid tihtilugu ka üks viimaseid tugipunkte neile, kes on oma eluga hädas.“

Augustis Tokyo olümpiamängudel etteaste 27. kohaga lõpetanud Nurme jätkab sportlaskarjääri. Novembris sõidab kolme lapse isa Keeniasse harjutama ja kevadel on tal plaanis läbida järgmine maraton.