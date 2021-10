„Kadunud pojad“ naasevad pühapäeval Tamme staadionile, kuid Tammeka esiründaja lubab, et väljakul sõbraarmu ei tunta 

Kuigi Tammeka pallib kõrgliigas, Kalev heitleb aga kolm liigataset madalamal ehk teise liiga põhja ja ida piirkonnas pääsu eest järgmiseks hooajaks aste kõrgemale esiliiga B-sse, jagub matši eel mõnusat intriigi rohkem kui rubla eest. Teoreetiliselt peaks kõrgliigasats teise liiga tiimist küll teerulliga üle sõitma, ent Kalev pole sugugi suvaline madalama liiga punt. Vastuoksa: kui asuda rehkendama, siis selgub, et nende koosseisu selgroo moodustavad jalgpallurid on kamba peale käinud meistriliigas platsil peaaegu 900 mängus – ning lõviosas just Tammekat esindades! Et vorm on ajutine, klass aga jääv suurus, tõestati ilmekalt kuu aega tagasi, kui karikasarja eelmises ringis alistati 4 : 2 esiliigas mängiv Nõmme United.