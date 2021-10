Rootsi suusaäss ronib mustast august välja: arst ütles, et harjutasin nagu kulturist 

„Otsustasin, et tuleb midagi ette võtta. Muidu võin (oma karjääri) kohe lõpetada. Jõudsin järeldusele, et pean vähem harjutama,” rääkis Halfvarsson SVT-le.

32aastane murdmaasuusataja soovib enne veebruaris algavat Pekingi taliolümpiat neli kilo alla võtta, et pikematel võistlusmaadel edu saavutada.

„Kui tahad pikkadel distantsidel hästi esineda, pead olema kerge,“ lausus alates kevadest kaks kilo alla võtnud spordimees kodumaa meediale. „Sul ei tohi olla lihaseline kehaehitus. Minu eesmärk on olla veidi kiitsakam, tahan välja näha nagu pikamaasuusataja. See on muidugi raske, sest mul pole palju rasva.“

„Arst ütles, et harjutasin nagu kulturist, mitte nagu suusataja,“ osutab rootslane põhiapsule. „Selgus, et olin jõutreeningut valesti teinud. Harjutades oli mu kehakaal liiga suur ja mõtlesin valesti. Ma ei mõistnud probleemi olemust. See on päris hull, et sain nii valesti harjutada, kuigi olen juba aastaid treeninud.“