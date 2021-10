TÄNA MOSKVAS: Kontaveit kohtub maailma tippmängijaga 

Portaal Tennisnet.ee kirjutab: kihlveokontorid leiavad, et Kontaveit on praegu paremas vormis kui Muguruza ja annavad Eesti esireketile soosikuseisuse, ehkki mitte selgelt. Ennustusportaal Paf on Anetti koefitsiendiks andnud 1,67 ja Muguruzale 2,20, mis tähendab eestlannale veidi üle 55% võidušansse.

Tõenäoliselt on arvestatud ka Muguruza mängustiili sobivust. Hispaanlanna on üks sirgjoonelisemaid ründajaid WTA esikümnes ja ta püüab vastast pallivahetustes üle mängida. Selline stiil aga Kontaveidile sobib. Muguruza usub enda võimetesse alistada vastaseid ilma erilise kavaldamiseta, aga kas see heas vormis Anetti vastu toimib, on iseasi. Vähemalt ei aja Muguruza niimoodi pead sassi nagu eelmisel nädalal tegi Ons Jabeur.