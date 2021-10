Saksamaa tipptreener taastus infarktist imekiirelt: nüüd saan juhtunu üle isegi nalja teha 

„Ma olen tagasi,“ jutustas 66aastane juhendaja Saksamaa meediale. „Sel aastal osalesin kahel korral oma vanusekategooria jalgrattavõistlustel ja võitsin kaks medalit. Minu jaoks on tervis esikohal. Arvan, et kõik peaksid sellele mõtlema. Teen päris palju trenni ja arstid on üllatunud, et mu taastumine on olnud nii kiire.“