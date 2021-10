Teist hooaega Eestis palliv Wembi: „Mulle meeldib Tartus rohkem kui Tallinnas.“ 

„Tulen Charlotte’st, mis on suurem linn kui Tallinn või Tartu. Selliselt vaadates pole vahet, sest mõlemad on väikesed. Tallinnas on küll rohkem meelelahutust, aga eelmisel aastal möllas koroona ja väga palju ei saanud sel ajal teha. Mulle meeldib Tartus rohkem kui Tallinnas. Asi pole linnas, vaid inimestes – meeskonnakaaslased, organisatsioon, fännid ja elanikud. Tunnen end siin mugavalt ja nagu kodus. Samuti on kõik olemas: kino, kaubamajad ja saab keeglit mängida,“ annab Wembi enda vaate vastasseisu.