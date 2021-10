Norra suusaäss Klæbo kompab mägedes võimete piiri: teame, et ei tee kõike õigesti 

24aastane sportlane harjutab Itaalias Livignos ühe nädala rohkem kui ülejäänud Norra sprinterid. Nende koondise distantsisõitjad ei kavatse oktoobris mägedes vormi timmida.

„Meil pole põhjust distantsimeeskonna plaani halvustada," arutles Klæbo. „Edu saavutamiseks on palju teid ja oleme valinud eri variandid. Kuid meil ei ole täpseid teadmisi mäestikus treenimise kohta. Need saame kätte alles siis, kui Hiinas algavad olümpiavõistlused, milleni on õnneks veel mõni kuu aega."

Pekingis süüdatakse olümpiatuli 4. veebruaril. „Varem arvasime, et pole mõtet liiga vara panustada mäestikupäevade arvule,“ lausus Klæbo. „Uskusime, et see on suur risk. Meie hinnangul oli see õige lähenemine ja tulemused olid head.“

Nüüd läheneb Klæbo keskmäestikutreeningutele teistmoodi. „Praegu on liiga vara öelda, kas saime asjadest õigesti aru. Kuid usume selle lähenemisviisi edusse seni, kuni ei ole tõestatud vastupidist.“

Varem arvasid Klæbo ja tema treener, et neil on liiga vähe teadmisi, kuidas sportlase organism reageerib harjutamisele merepinnast rohkem kui 1500 meetri kõrgusel.