LAUDAST LAS VEGASESSE! Tartu loomaarst teenis kettagolfis profilepingu: „See on uskumatu!“ 

Loomaarsti tööd armastab ta samuti, aga disc golf on ülim. See on olnud aastaid tema kirglik hobi ja elustiil. Metallist korvid ja plastist kettad käituvad otsekui magnetid, mis tõmbavad teda igal vabal momendil metsadesse või niitudele. Nädalavahetus ilma discita pole Keiti silmis mingi nädalavahetus. Nii ei kõhelnud ta hetkegi, kui Latitude 64° omanik pakkus talle hiljuti kaheaastast profilepingut, mis teeb temast sel alal Kristin Tattari järel ajaloo teise elukutselise eestlanna.