Kalev/Cramo purustas Tarva, TalTech kaotas liidrite lahingus Ventspilsile 

Ventspilsil on liiga liidrina kirjas täisedu neli võitu. Teine on Pärnu Sadam, kes pole samuti veel kaotusekibedust tundma pidanud, neil on kahest mängust kaks võitu. TalTech sai kolme võidu kõrvale esimese kaotuse ning on kolmandal kohal. Kalev/Cramo on kahe võidu ja ühe kaotusega seitsmes.