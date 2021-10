PÕNEV VIDEO | Jüri Vips avaldas, millisest riigist on pärit tema tüdruksõber ja kuhu soovitab ta turistidel Eestis minna 

Samuti avaldas 21aastane eestlane oma lemmiknumbri, milleks on 4 või äärmisel juhul 44. „44 oli mul nii F4 sarjas kui ka esimesel aastal F3 sarjas. Hiljem pole ma numbrit valida saanud.“ Praegu sõidab ta F2 sarjas number 8 all.

Vips tunnistas, et meediaga suhtlemine hakkab talle aina enam meeldima. „Varem ma suisa vihkasin meediat, aga nüüd juba vähem. Vahel on täitsa lõbus ja näiteks seda siin ma täitsa naudin!“

Veel fakte Vipsi kohta: tema senine lemmikrada on Macau. Talle meeldivad väiksed koerad. Ta pole hommikuinimene ja enne üles saamist passib ta tavaliselt kaks tundi voodis. Kui ta poleks võidusõitja, siis oleks ta kasutu. Tema unistuste päev koosneks kahest sõidust ja ilmselgelt võidaks ta mõlemad. Senist hooaega hindab ta kümne palli süsteemis nulliga. Tema lemmikseriaaliks on „Kaks ja pool meest“.

Vipsilt uuriti, et milliseid kohti soovitaks ta Eestis külastada ja ta valis välja Rummu. Ise sooviks ta aga minna esmajärjekorras Lõuna-Aafrika Vabariiki. „Kõik, kes seal käinud, on seda väga kiitnud. Samuti tahaks käia Uus-Meremaal ja Austraalias. Minu lemmikpaik on ilmselt Jaapan, kus ma eelmisel aastal kolm kuud elasin. Üksinda polnud küll üldse tore, aga see on väga ilus koht! Tahaksin väga ka Brasiiliat külastada, sest mu tüdruksõber on sealt pärit.“