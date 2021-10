PURUSTUSTÖÖ: Chelsea kirjutas statistikaraamatut ümber ja lajatas uustulnuka puuri palle täis 

Premier League’i ajaloo suurim võit on 9:0, mida on juhtunud kolmel korral. Kaks korda on selle seisuga võitnud Manchester United, korra Leicester City. Ehkki Chelsea tänane saavutus päris ajaloo suurim võit polnud, siis statistikasõpradele jagus mängust päris põnevaid numbreid.

Hämmastav on ka see, et kuigi Chelsea on enda koosseisu polsterdanud sadade miljonitega, siis koguni viis väravat seitsmest lõid oma kasvandikud. Kübaratrikiga säras Mason Mount, ühe lisasid Callum Hudson-Odoi, Reece James, Chilwell ning õnnetu omavärava löönud Max Aarons.