RAPLA HOIDIS EESTI LIPPU KÕRGEL: paari päeva eest meeskonnaga liitunud leegionär hullas ja tõi Raplale lätlaste üle võidu 

Viimasena alustas oma mänguga AVIS UTILITAS Rapla, kes Demajeo Wigginsi fantastilise debüütmängu toel võidu noppis. Esimesed kolm veerandit kulgesid enam-vähem võrdsete heitlusena, aga siis purjetas Rapla eest ja võttis 93 : 77 võidu. Kahe kaotuse kõrvale oli see Raplale tabelis teiseks võiduks.

Võitu võis loota seni mõlemad mängud kaotanud, ent hooaja eel lausa Itaalia kõrgliigas pallivat Henri Drelli koduklubi Pesarot võitnud Tartu Ülikool Maks & Mooritsalt, kes mängis kodus Ogrega. Tartlased kaotasid avaveerandi 16 : 25, ent poolajaks oli kaotusseis vähenenud vaid ühele punktile 38 : 39. Kolmandal veerandil said taas paremini minema lätlased ja enne viimast kümmet minutit oli vahe üheksa punkti. Tartu suutis küll 53 enne lõppu vähendada vahe neljale punktile, ent lõpuks tuli vastu võtta 75 : 81 kaotus.

Peatreeneri Toomas Kandimaa sõnul kõikus tänane mäng päris palju. „Alguses jäime taha, teises saime read paremini paika, aga kolmanda veerandi alguses lasime mängu jälle kõikuma. Ogre on kogenud võistkond, kellel on kaitses plaanid paigas ja nii nagu nad rünnakul võimaluse said, nii nad selle ära kasutasid,“ sõnas ta pärast mängu.