Katar kuldab riigi reklaampoisiks saanud Beckhami üle 

Jalgpalliikoon David Beckham pole niigi teab mis vaene mees, kuid nagu öeldakse: seal, kus on, sinna tuleb juurde. Nimelt teab The Sun rääkida, et pururikas Lähis-Ida naftariik Katar sõlmis Beckhamiga 150 miljonit Inglise naela (178 miljonit eurot) väärt lepingu, et too neid järgmise kümne aasta jooksul mujal maailmas promoks.