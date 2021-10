Moskvas triumfeerinud Kontaveit: mind päästis see, et üritasin kogu jõust võidelda iga palli eest, mis üle võrgu tagasi tulid 

„Oli väga raske mäng, kuid tunne on imeline ja olen väga õnnelik,“ jagas Kontaveit kohtumise järel väljakul esimesi võidujärgseid emotsioone.

Kas tal oli ka õnne, et Aleksandrova mängu viimaseks jäänud punktil lihtsalt eksis, kui lõi võrgu ees olles palli pikaks?

„On vaja ka natuke õnne, kuid kogu mängu vaadates jagus tallegi õnnelikke hetki,“ vihjas eestlanna kolmele korrale, kus Aleksandrova löögid võrguripsest tema platsipoolele maandusid. „Aga ta mängis terve mängu väga hästi. Mind päästis lõpuks see, et üritasin kogu jõust võidelda iga palli eest, mis üle võrgu tagasi tulid.“

Ta lisas, et väga pikka tähistamist ta endale lubada ei saa, sest uuel nädalal ootab juba ees turniir Rumeenias, kuid ühe pidulikuma õhtusöögi Moskvas on ta siiski ära teeninud. Ilmselt on õhtusöögi üks osaline ka Kontaveidi treener Dmitri Tursunov, keda eestlanna pisut hiljem autasustamisel eraldi tänas.