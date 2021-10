Maailma tippmaletajad ei julge Lätti sõita 

Algselt kvalifitseerus turniirile 114 mängijat 39st riigist, neist 50 olid õrnema soo esindajad. Kuid päev-päevalt teatavad sportlased, et nemad ei soovi Lätti reisida. Üks loobujatest oli maailma edetabelis 19. kohta hoidev ameeriklane Hikaru Nakamura. „Kuna Läti pandi lukku, siis austusest Covidi käes kannatavate lätlaste ees ning mõeldes enda ja oma treeneri tervisele ja ohutusele, siis mina Riias suurel maleturniiril ei osale,“ kirjutas ta Twitteris.

Lätis kehtib 21. oktoobrist kuni 14. novembrini liikumiskeeld kella 20.00 ja 5.00 vahel. Lisaks on suletud enamik poed, esmatarbekaupu pakuvad kauplused on lahti kuni kella seitsmeni õhtul. 11. oktoobril kuulutas Läti valitsus välja kolm kuud kestva eriolukorra, millega loodetakse nakkuse levik peatada ning leevendada survet tervishoiusüsteemile.

Kuid karmid piirangud ei mõjuta Mihhail Talile pühendatud võistlust. Rahvusvahelise maleliit (FIDE) teatas, et Läti valitsus andis turniiri toimumisele rohelise tule. Kokku tegi riik erandi 30 võistlusele, sealhulgas jätkuvad rahvusvahelised korvpalliliigad.

FIDE president Arkadi Dvorkovitš oli rahul, et Läti valitsus tuli neile vastu. „Oleme väga tänulikud turniiri toimumise eest. FIDE ja tema partnerid seavad alati esikohale nii mängijate, osalejate kui ka oma üritustel kaasatud töötajate tervise ja ohutuse. Loodame, et olukord Lätis paremaks. Kutsume kõiki, sealhulgas mängijaid ja töötajaid - järgima rangelt reegleid ning andma endast parima, et aidata kaasa viiruse leviku tõkestamisele ja ohjeldamisele,” ütles ta.

Siiski on turniiril mitmed piirangud, näiteks ei lubata sinna publikut ja matše näevad vaid akrediteeritud ajakirjanikud. „Protokolli reeglite rikkumine võib kaasa tuua mängija diskvalifitseerimise või isegi turniiri lõpetamise,“ hoiatas FIDE.

Ehkki FIDA ütleb, et nad üritavad Riias korraldada turvalisel ja mugaval viisil, siis mitmed tippmängijad pelgavad Lätti sõitmist. India suurmeister Vidit Gujrathi säutsus Twitteris, et tema ja mitmed kolleegid on mures.