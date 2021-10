VIIGIMEISTER FLORA: tiitlikaitsja koperdas taas Kuressaare vastu

Eesti jalgpalli meistriliigas teist kohta hoidev Flora ja Kuressaare kohtusid tänavu neljandat korda. Jaanuaris peetud Tipneri karikavõistluste 1/8finaal ja aprillikuine liigamäng lõppesid Flora 4 : 0 võiduga, kuid augustis võttis Kuressaare Märten Pajunurme 11 meetri karistuslöögist üllatusliku 1 : 0 võidu. Flora vajas pühapäeval hädasti kolme punkti, sest eelnevast kolmest liigakohtumisest kahes leppisid nad viigiga (1 : 1 Paide linnameeskonnaga ja 2 : 2 Viljandi Tulevikuga).

Samal teemal Jalgpall Nõmme Kalju alistas napilt Viljandi, Anier lõi Flora duublile kaheksa väravat Flora alustas Lillekülas kohtumist väga särtsakalt, kui juba viiendal minutil ei suutnud Kuressaare klaarida Markus Poomi karistuslööki ning Henrik Ojamaa skooris karistusala joonelt. Tallinlastel oli mitmeid võimalusi eduseisu suurendamiseks, kuid Rauno Sappineni löökidele sai käed ette Kuressaare kollkipper Kristen Lapa ning Rocco Robert Shein väristas väravaraame. Soovitud teise tabamuse sai Flora kätte 70. minutil, kui Konstantin Vassiljevilt suunas karistuslöögi tagumisse posti, kus Ken Kallaste võttis palli rinnaga maha ja vajutas selle võrku.

Kuid 0 : 2 kaotusseis ei murdnud Kuressaaret. Teisel poolajala vahetusest sekkunud Otto-Robert Lipp võttis 77. minutil keskväljalt palli, purjetas läbi Flora meeste ja suutis üle mängida ka väravavaht Matvei Igoneni.

„Kui mängu pannakse, siis tuleb teha. Sain palli ja tõusin, ega ma söötu väga ei otsinud. Kui sööduga eksid, siis läheb rünnak raisku ja usaldasin oma jalga,“ rääkis matši järel ERRi ülekandes 20aastane ründaja, kes tõusis Kuressaare kangelaseks. Kohtumise esimesel lisaminutil ei suutnud Flora nurgalööki ära klaarida, pall jõudis karistusala joonele, kust Lipp lõi selle ühe puutega posti kõrvale.

Selle vooru järel lüüakse Eesti meistriliiga kaheks, kui hooaja lõpus pallivad omavahel kuus parimat ja neli viimast. Kuresaare sai Floralt kätte ühe punkti, kuid tabelis jäid nad 28 silmaga seitsmendaks. Nii saab tugevamate satsidega madistada Narva Trans, kes 27 vooruga teenis saarlastest ühe punkti rohkem. Lipu sõnul see tõik teda ei morjenda. „Praegu on tunne pigem positiivne. Hea, et tulime 0 : 2 seisust tagasi. Kuid tabeli esimese otsa meeskondadega mängimine oleks olnud äge,“ tunnistas ta.

Flora rassib tänavu kahel rindel, sest lisaks kohalikule liigale pallitakse konverentsiliiga alagrupis. Tiimi peatreener Jürgen Henn tõdes, et tema hoolealused polnud kohtumise lõpus kuigi värsked. „Lõpuks me ei suutnud sellele energiale vastata, mis oli Kuressaarel teise poolaja lõpus. Võimalusi neil väga polnud, aga pigem jäi meil energiast puudu. Asi pole vaid selles, vaid ka mentaalses küsimuses. Me ei suutnud olla kõik 90 minutit ärkvel ja mäng uinutas. Neil polnud võimalusi ja see tekitas kaitses lohakusi,“ sedastas juhendaja.

Võttes arvesse ka euromängud, siis on tallinlased viimasest kuuest matšist viigistanud neli. 2 : 2 viik Kuressaare tegi nende seisu keeruliseks. Floral on tabelis 58 punkti, aga ühe mängu enam pidanud FCI Levadial on koos 67 silma, mistõttu koperdamisruumi valitseval meistril enam pole.