KREMLI TSARINNA! Kontaveit: „Ma nii väga tahtsin seda võitu ja lõpuks, üle kivide ja kändude, see tuli.“ 

MOPSTI: Anett Kontaveit on sel hooajal saanud teha musi juba kolmele võitjakarikale! Foto: Jevgenia Novoženina / Reuters / Scanpix

Tennise Eesti esireket Anett Kontaveit (kordab esmaspäeval avalduvas maailma edetabelis karjääri parimat, 14. kohta) on võimsas hoos: triumf Moskvas tähendab, et viimase kahe kuu jooksul on ta võitnud nüüd kolm turniiri. Kolme nädala pärast peaks algama WTA aastalõpuheitlus, kuhu pääsevad aasta kaheksa edukaimat neidu – hetkel on Kontaveit seal esimesena joone all.