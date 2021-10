TalTech alistas põnevuslahingus Liepaja, Viimsi hammas Läti suurklubi peale ei hakanud 

TalTech on Eesti-Läti liigas võitnud viiest mängust neli, ainus kaotus tuli meeskonnale reedel, kui nad jäid 71 : 86 alla Ventspilsile. Kõrgliigas debüteerival Viimsil on kirjas kaks võitu ja kaks kaotust. Kaotuseta jätkavad hooaega vaid Ventspils ja Pärnu Sadam, kuid esimene on pidanud neli ja teine kaks kohtumist. Võiduta on niisamuti kaks tiimi, kui Rakvere Tarvas on kaotanud viis ja Tartu Ülikool Maks & Moortis kolm matši.