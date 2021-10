VÄGEV VUTIÕHTU: Madridi Real tõmbas Camp Noul Barcelonale koti pähe 

Hispaania liigas on kolmikjuhtimine, sest nii Madridi Real, Sevilla kui Real Sociedad on üheksa mänguga kogunud 20 punkti. Nendega samale pulgale võib tõusta ka Madridi Atletico, kes hilisõhtul võõrustab Sociedadi. Barcelonal on koos 15 punkti, millega katalaanid on tabeli keskel.