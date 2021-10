KODUSEINAD AITAVAD: Eesti käsipalliklubid pöörasid Leedus saadud kaotused edasipääsuks 

„Vilniuse-mänguga võrreldes tegutsesime palju paremini, eriti just rünnakufaasis. Vitali Gorovõi oli kindlasti mängu parim mees, ta harutas vastaste kaitse lahti ja viskas ise hästi. Just rünnaku kiirus oli see, mis meile edu tõi ja mis avamängus ei toiminud.“