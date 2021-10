Tänak kritiseerib uute ralliautode istekohti: see pole asend jalgadega inimesele 

Kaardilugejate sõnul on järgmisest hooajast WRC-sarja tulevatel autodel istmed liiga kõrgel ning neil on olematult jalaruumi. Hyundai piloot Ott Tänak kinnitas DirtFishile, et saab nende murest aru. „Saan sellest väga hästi aru, sest ma näen, kus Martin [Järveoja] istub ja see pole asend jalgadega inimesele,“ ütles 2019. aasta maailmameister teravalt.

„Pilootide jalgadele jäeti natuke ruumi, kuid kaardilugejate istekoht pole loogiline. Ralli on üsna pikk teekond, sa ei istu tund aega [autos] ja siis ülejäänud päeva veedad mujal. Oluline on nii mugavus kui ohutus, kuid usun, et ka õnnetuse korral on mugavus ohutuse osa. Tean, et FIA töötab selle kallal, seega olen üsna kindel, et mingi lahendus leitakse," jätkas Tänak.

Viimastel aastatel istusid kaardilugejad ralliautodes üsna madalal, millega viidi masinate raskuskese madalamale. Kuid uue põlvkonna hübriidajamiga Rally1 autodes mängiti senine loogika ümber ja kaardilugeja tool tõsteti juhiistmega samale tasemele.

Elfyn Evansi kaardilugeja Scott Martin tunnistas, et asi on harjumatu. „Olen ​​kogu oma karjääri istunud autodes sõitjast madalamal. Ma isiklikult istuksin pigem auto põrandale lähemal kui katusele. Nende [Rally1] autode põhjakaitse on fantastiline,” rääkis 39aastane britt.

„Tahaksin kuulda, mis teadus on selle otsuse taga. FIA on teinud nende autode ohutuse osas erakordset tööd ja olen kindel, et [tehnikadirektor] Xavier [Mestelan Pinon] suudab asja meile selgeks teha,” lootis Martin.

Piloodid ja kaardilugejad istusid Kataloonia MM-ralli järel FIA kõrgemate ametnikega maha ning rääkis oma muredest ja kahtlustest. Jutuajamise täpsemat sisu pooled ei avaldanud, kuid DirtFishi allikate sõnul möödusid need positiivselt. Üks peamine mure on just kaardilugejate ohutus, sest suuremates avariides on rallimasinate katused vajunud sisse.

Mestelan Pinon kinnitas, et seda kõike on on arvesse võetud. „Uus Rally1 auto on ohutuse võtmes oluliselt arenenud, sealjuures tegime märkimisväärseid muudatusi masina konstruktsioonis, aga eriti integreeritud turvapuuris, ning juhi ja kaassõitja isteasendis,“ lausus ta.